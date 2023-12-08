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Сергей Шубенков высказался о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже

Сергей Шубенков высказался о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, высказался о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже (Франция) в индивидуальном нейтральном статусе.

«Эта новость — не новость. Если рассматривать это в контексте того, попаду ли на Олимпиаду я, то у нас ещё есть международная федерация, которая своё веское слово ещё скажет — оно необязательно будет таким же, как и у МОК. Помимо этого, есть ещё факторы, которые также будут решать. Совершенно не факт, что федерации поступят так, как рекомендовал МОК», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 8 декабря, МОК опубликовал заявление, в котором сказано, что россияне могут принять участие в Олимпиаде-2024 при условии, если смогут пройти квалификацию на турнир.

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