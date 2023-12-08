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«КПРФ» одержал победу над «Новой генерацией» в первом матче четвертьфинала Кубка России

Мини-футбольный клуб из Москвы «КПРФ» одержал уверенную победу над «Новой генерацией» (Сыктывкар) в рамках четвертьфинального матча БЕТСИТИ Кубка России – 2023/2024. В первой игре четвертьфинала «КПРФ» обыграл соперника со счётом 3:0.

Игроки «КПРФ» дважды поразили ворота соперника в первом тайме благодаря точным ударам Шимбиньи и Батальи, а во второй половине игры Арсер Багиров поставил эффектную точку в матче.

Ответный матч будет сыгран 6 января и начнётся в 16:00 по московскому времени.

Мини-футбол. Кубок России — 2023/2024. Четвертьфинальный раунд. 1-й матч

«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 3:0.

Кубок России — 2023/2023 стартовал 8 сентября и продлится до 25 февраля 2024 года. Прошлогодним победителем турнира является «Синара», которая в решающем матче обыграла «КПРФ» со счётом 5:3.