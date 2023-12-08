Глава ФСГР: условия нейтральности могут оказаться такими, что их никто не сможет выполнить

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до участия в Олимпиаде в Париже (Франция) в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

«Непонятно, на каких условиях допустили. Федерацию допустили или нет, или они свои какие-то правила нейтральности дополнительные потребуют. Проблемы, как всегда, в деталях кроются. Мы будем на исполкоме ждать. Многие вещи поправили. Форму поправили, изменили условия декларации, но не получили ничего этого в письменном виде. Договорённость есть, но в письменном виде ничего не видели.

Условия нейтральности могут оказаться такими, что их никто не сможет выполнить. С формальной точки зрения все допущены, а выполнить их никто не сможет», — приводит слова Титова «Рваная бутса».