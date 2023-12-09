Чикунова: хорошо, что в допуске до Олимпиады в Париже МОК пошёл нам навстречу

Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить до участия в Олимпиаде в Париже (Франция) россиян в статусе нейтральных индивидуальных атлетов.

«Хорошо, что в допуске до Олимпиады в Париже МОК пошёл нам навстречу. Только теперь совершенно непонятно, как вообще на Олимпиаду отбираться и как оно теперь всё будет, какие будут требования.

Ждала ли этой новости? Ситуация такая, что уже вообще ничего не жду. Но, как уже сказала, рада, что нам пошли навстречу», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Напомним, Евгении Чикуновой 19 лет, на международных турнирах она становилась чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди юниоров.