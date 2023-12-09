Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 8 декабря, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд проходит второй групповой этап. На этой стадии 24 команды, прошедшие предварительный раунд, разделены на четыре группы по шесть сборных. Из каждой в плей-офф выйдет по две команды. Очки, набранные командами в личных встречах на первом этапе, сохраняются.

Восемь команд, занявшие последние места в своих группах на предварительном раунде, поделены на два квартета, разыгрывающие Президентский кубок.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Группа II

Австрия — Ангола — 25:30.

Южная Корея — Франция — 22:32.

Словения — Норвегия — 21:34.

Норвегия и Франция имеют по четыре победы на счету, досрочно обеспечили себе два первых места в группе и выход в 1/4 финала чемпионата мира.

Группа IV

Бразилия — Аргентина — 33:19.

Чехия — Испания — 30:22.

Украина — Нидерланды — 21:40.

Матчи плей-офф стартуют 12 декабря. Финал будет сыгран 17 декабря.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира скандинавки обыграли сборную Франции.