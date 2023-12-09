Белявский — о решении МОК: пора успокоиться и готовиться к соревнованиям в нашей стране

Олимпийский чемпион 2020 года и чемпион мира 2019 года в командном первенстве, российский гимнаст Давид Белявский высказался о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже под нейтральным статусом.

«Последние полтора года постоянно появляются новости. То одни допустили, то вторые. Потом первые отказали — и так по кругу. Я уже давно не реагирую на все эти новости.

Считаю, что пора успокоиться и по максимуму готовиться к соревнованиям, которые пройдут у нас в стране — игры БРИКС, игры Дружбы, чемпионат России. Они пройдут на высшем уровне, я уверен», — приводит слова Белявского Metaratings.

Напомним, 8 декабря в МОК сообщили о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры во Франции в нейтральном статусе, за исключением представителей командных видов спорта, а также спортсменов, поддержавших СВО и имеющих контракты с военными структурами.