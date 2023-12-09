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«Я на это пойти не могу». Климент Колесников — о критериях допуска МОК

«Я на это пойти не могу». Климент Колесников — о критериях допуска МОК
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Шестикратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников заявил, что при текущих критериях допуска до международных соревнований он не собирается ехать на Олимпийские игры в Париже.

«Это хорошо, что МОК в принципе пошёл на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду.

Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Вчера, 8 декабря, стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Пловцам нужно квалифицироваться на Игры, предварительно получив нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), условия для которого во Всероссийской федерации плавания назвали неприемлемыми.

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