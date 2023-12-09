Тренер сборной России объяснил, почему легкоатлетка Мудрова уехала в Израиль

Cтарший тренер резервной сборной России в группе метаний Евгений Козлов рассказал, что победительница юниорского первенства России — 2022 в метании копья и толкании ядра Мария Мудрова переехала в Израиль вслед за своими родителями, которые являются гражданами этой страны, сообщает ТАСС.

«Эта спортсменка никогда не выступала за сборную команду России. Через два месяца после того, как ее включили в список кандидатов в национальную команду, она вместе с родителями, которые, насколько я знаю, являются гражданами Израиля, уехала в эту страну на постоянное место жительства. Родители ждали, когда девочка закончит здесь школу, а потом уехали из России.

Мне сложно судить, насколько ее отъезд стал большой потерей для российской лёгкой атлетики. Она начинала свой путь в лёгкой атлетике с многоборья, но потом по причине того, что в женском юниорском ядре у нас одно время была не очень большая конкуренция, Мария сумела выдвинуться на лидирующие позиции в этом виде. Но результаты, которые она показывала, не являются исключительными. Та же Алёна Бугакова в этом возрасте толкала ядро на три метра дальше», – сказал тренер.

Напомним, сегодня, 9 декабря, стало известно, что россиянка получила официальное разрешение от World Athletics выступать за Израиль с 8 октября 2023 года.