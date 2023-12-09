Коротышкин: условия для допуска россиян на ОИ-2024 означают, что спортсмены будут изгоями

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, трёхкратный чемпион мира, российский пловец Евгений Коротышкин высказался об условиях допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Россиян допустили до Олимпиады в 2024 году на определённых условиях. По факту это означает, что на соревнованиях быть изгоем без возможности иметь свой голос. Сначала они должны подписать документы, что они против всего, игнорировать микст-зону, будет отдельный тоннель и скорее всего не поселят со всеми в олимпийской деревне. Я могу только предполагать, но, возможно, и на русском им тоже нельзя будет разговаривать. А всем ребятам ещё нужно жить в этой стране. Люди поделятся на тех, кто будет поддерживать этих ребят, и на тех, кто будет освистывать.

Спортсменам дан выбор, они могут участвовать, но я знаю, что некоторые спортсмены заявили, что не готовы на такие условия, потому что это какая-то дискриминация», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 8 декабря, МОК опубликовал заявление, в котором сказано, что россияне могут принять участие в Олимпиаде-2024 при условии, если смогут пройти квалификацию на турнир. В организации также сообщили, что россияне не будут допущены до командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия.