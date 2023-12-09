Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава UCI прокомментировал решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду

Глава UCI прокомментировал решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян прокомментировал решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Я участвовал в саммите МОК, и у нас была дискуссия о допуске. Это правда, что все присутствовавшие спортсмены, национальные олимпийские комитеты и международные федерации выразили готовность присоединиться к рекомендациям МОК и принять россиян и белорусов на условиях строгого нейтралитета.

Было видно, что в тех видах спорта, где это уже было сделано, не возникало особых проблем, и федерации могли это засвидетельствовать. Председатель комиссии спортсменов, финка Эмма Терхо, также очень чётко заявила, что никто не должен подвергаться дискриминации из-за своего паспорта.

Содержание дискуссии было одинаковым, что и побудило МОК принять это решение. Мне кажется правильным баланс в этом вопросе. Уже и украинское правительство изменило позицию и разрешило своим спортсменам выступать там, где есть россияне.

Думаю, мы должны избегать провокаций с обеих сторон. В любом случае каждая федерация свободна. МОК прислал рекомендации, где сказано: «Никаких уайлд-кард». Спортсмены, которые не пройдут квалификацию, не будут на Играх. Так что российская делегация будет в любом случае очень маленькой», — приводит слова Лапартьяна L’Équipe.

Материалы по теме
Ловушка от МОК. Почему российским атлетам будет невероятно сложно выступать на Олимпиаде
Ловушка от МОК. Почему российским атлетам будет невероятно сложно выступать на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android