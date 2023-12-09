Глава UCI прокомментировал решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян прокомментировал решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Я участвовал в саммите МОК, и у нас была дискуссия о допуске. Это правда, что все присутствовавшие спортсмены, национальные олимпийские комитеты и международные федерации выразили готовность присоединиться к рекомендациям МОК и принять россиян и белорусов на условиях строгого нейтралитета.

Было видно, что в тех видах спорта, где это уже было сделано, не возникало особых проблем, и федерации могли это засвидетельствовать. Председатель комиссии спортсменов, финка Эмма Терхо, также очень чётко заявила, что никто не должен подвергаться дискриминации из-за своего паспорта.

Содержание дискуссии было одинаковым, что и побудило МОК принять это решение. Мне кажется правильным баланс в этом вопросе. Уже и украинское правительство изменило позицию и разрешило своим спортсменам выступать там, где есть россияне.

Думаю, мы должны избегать провокаций с обеих сторон. В любом случае каждая федерация свободна. МОК прислал рекомендации, где сказано: «Никаких уайлд-кард». Спортсмены, которые не пройдут квалификацию, не будут на Играх. Так что российская делегация будет в любом случае очень маленькой», — приводит слова Лапартьяна L’Équipe.