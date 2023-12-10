Российский нападающий Готовцев помог «Глостеру» победить на старте Кубка вызова по регби

Английский «Глостер» одержал победу в Тбилиси над грузинским «Блэк Лайон» в матче 1-го тура группового этапа европейского Кубка вызова со счётом 15:10. Российский нападающий гостей Кирилл Готовцев вышел на поле в стартовом составе и отыграл встречу без замен, сообщает телеграм-канал «Железное регби». В течение игры он заработал в пользу своей команды несколько штрафных в схватках.

Готовцев до этого матча лишь три раза в сезоне начинал встречи в стартовом составе, а ещё дважды выходил на замену. Кирилл провёл на поле 227 минут, не набрав очков.36-летний Готовцев выступает за «Глостер» с апреля 2021 года. До английского клуба регбист играл в России за «Красный Яр».

«Глостер» после первого тура занимает третье место в группе 3. В активе команды четыре очка. Выше в турнирной таблице находятся французские «Кастр» и «Клермон» с пятью очками. «Блэк Лайон» занимает четвёртое место с одним очком.

Кубок вызова — второй по значимости европейский турнир после Кубка европейских чемпионов.