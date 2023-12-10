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Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 10 декабря

10 декабря шестью матчами продолжится второй групповой этап чемпионата мира по гандболу среди женщин, проходящий в Дании, Норвегии и Швеции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Группа II

17:30 мск. Ангола — Южная Корея.

20:00 мск. Словения — Австрия.

22:30 мск. Франция — Норвегия.

Турнирное положение (у всех по четыре матча). 1. Франция — 8 очков. 2. Норвегия — 8. 3. Словения — 4. 4. Ангола — 2. 5. Австрия — 2. 6. Южная Корея — 0.

Группа IV

17:30 мск. Аргентина — Украина.

20:00 мск. Чехия — Бразилия.

22:30 мск. Нидерланды — Испания.

Турнирное положение (у всех по четыре матча). 1. Нидерланды — 8 очков. 2. Чехия — 6. 3. Испания — 6. 4. Бразилия — 4. 5. Аргентина — 0. 6. Украина — 0.

Групповой раунд турнира завершится 11 декабря. По его результатам определятся участники плей-офф. Финальный матч чемпионата мира по гандболу среди женщин состоится 17 декабря.

Напомним, действующим чемпионом является национальная команда Норвегии. Всего норвежские гандболистки становились чемпионками четыре раза (1999, 2011, 2015 и 2021).