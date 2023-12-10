ЦСКА обыграл «Пермских медведей» в матче SEHA—Gazprom League
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Московский ЦСКА уверенно обыграл «Пермских медведей» в домашнем матче в рамках седьмого тура гандбольной SEHA — Gazprom League.
Встреча группы А завершилась 9 декабря со счётом 38:32 в пользу армейского клуба. ЦСКА в пятый раз подряд обыграл «Пермских медведей». Эта победа помогла команде Олега Ходькова догнать по очкам «Мешков Брест». Однако действующий чемпион лиги опережает армейцев по дополнительным показателям и имеет матч в запасе.
Гандбол. Чемпионат России. SEHA – Gazprom League. Мужчины
Группа А
ЦСКА (Москва) – «Пермские медведи» (Пермь) – 38:32 (18:16).
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