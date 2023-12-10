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В Москве завершился матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Московский ЦСКА разгромил гандболисток «Ставрополья» – 38:25.

К перерыву гости площадки минимально уступали в счёте. Во второй половине встречи армейские гандболистки сумели довести счёт до разгрома и выиграли с преимуществом в 13 забитых мячей.

Самым результативным игроком матча стала Наталья Коровина из «Ставрополья», забившая семь мячей. В составе ЦСКА по пять раз отличились Екатерина Ильина, Юлия Баева и Альбина Мурзалиева.

ЦСКА с 27 очками в 16 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Ставрополье» с 10 очками – восьмое.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

ЦСКА (Москва) — «Ставрополье» (Ставрополь) – 38:25 (16:13).