Английский снукерист Ронни О`Салливан пригласил Джуда Беллингема сыграть в снукер

Английский снукерист, семикратный чемпион мира и семикратный победитель турниров серии «Мастерс» Ронни О`Салливан пригласил футболиста сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема сыграть в снукер после того, как англичанин опубликовал свою фотографию с кием.

«Дай мне знать, если тебе понравится игра», — написал О`Салливан в своих соцсетях в ответ на публикацию Беллингема. Футболист отреагировал на комментарий О`Салливана эмодзи с рукопожатием.

Напомним, в нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. В свою очередь, Месси, выступающий за американский «Интер Майами», сыграл в 14 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью ассистами.