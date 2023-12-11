Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 10 декабря, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд проходит второй групповой этап. На этой стадии 24 команды, прошедшие предварительный раунд, разделены на четыре группы по шесть сборных. Из каждой в плей-офф выйдут по две команды. Очки, набранные командами в личных встречах на первом этапе, сохраняются.

Восемь команд, занявшие последние места в своих группах на предварительном раунде, поделены на два квартета, разыгрывающие Президентский кубок.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Групповой турнир. Группа II

Франция — Норвегия — 24:23 (12:12).

Словения — Австрия — 32:27 (19:14).

Ангола — Южная Корея — 33:31 (20:15).

Групповой турнир. Группа IV

Нидерланды — Испания — 29:21 (13:9).

Чехия — Бразилия — 27:30 (17:16).

Аргентина — Украина — 25:20 (13:11).

Определились две четвертьфинальные пары: Франция — Чехия и Нидерланды — Норвегия.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира скандинавки обыграли сборную Франции.