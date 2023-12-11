Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 10 декабря, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд проходит второй групповой этап. На этой стадии 24 команды, прошедшие предварительный раунд, разделены на четыре группы по шесть сборных. Из каждой в плей-офф выйдут по две команды. Очки, набранные командами в личных встречах на первом этапе, сохраняются.
Восемь команд, занявшие последние места в своих группах на предварительном раунде, поделены на два квартета, разыгрывающие Президентский кубок.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.
Групповой турнир. Группа II
Франция — Норвегия — 24:23 (12:12).
Словения — Австрия — 32:27 (19:14).
Ангола — Южная Корея — 33:31 (20:15).
Групповой турнир. Группа IV
Нидерланды — Испания — 29:21 (13:9).
Чехия — Бразилия — 27:30 (17:16).
Аргентина — Украина — 25:20 (13:11).
Определились две четвертьфинальные пары: Франция — Чехия и Нидерланды — Норвегия.
Действующим чемпионом мира является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира скандинавки обыграли сборную Франции.