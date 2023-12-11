Сборная России по мини-футболу проведёт товарищеские матчи с Ираном

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте сообщил, что сборная России по мини-футболу сыграет с национальной командой Ирана товарищеские матчи. Игры пройдут 18 и 19 декабря в иранском городе Лар. Первая встреча начнётся в 18:30 мск, вторая — в 13:00 мск.

«Сборная Ирана является одной из лучших футзальных держав планеты, поэтому в особом представлении не нуждается. Команда обладает высочайшим набором исполнителей, а при домашних трибунах будет опаснее вдвойне. Нас ждут сложные, но очень интересные матчи.

На краткосрочном сборе в Новогорске постараемся максимально подготовиться к сопернику как в техническом, так и тактическом компонентах. Особый акцент сделаем на психологию, которая, уверен, выйдет на первый план в противостоянии с Ираном», — приводит слова главного тренера россиян Бесо Зоидзе официальный сайт РФС.

Сборная Ирана по мини-футболу является сильнейшей национальной командой Азии. Она занимает шестое место в рейтинге ФИФА.