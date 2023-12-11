Ронни О`Салливан не примет участия в Scottish Open — 2023 по медицинским причинам

Английский снукерист, семикратный чемпион мира и семикратный победитель турниров серии «Мастерс» Ронни О`Салливан не сможет принять участие в турнире Scottish Open — 2023 по медицинским причинам. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации снукера (WST).

В первом раунде Ронни О`Салливан должен был сыграть с шотландским снукеристом Лиамом Грэмом. В связи со сложившимися обстоятельствами Грэм получит техническую победу и пройдёт в следующий раунд.

Scottish Open — 2023 пройдёт с 11 по 17 декабря в Meadowbank Centre в Эдинбурге (Шотландия).

Ранее Ронни О`Салливан пригласил футболиста сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема сыграть в снукер после того, как англичанин опубликовал свою фотографию с кием.