Глава ФСПР Брусникина раскритиковала условия допуска World Aquatics для россиян

Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Брусникина осталась недовольна условиями Международной федерации плавания (World Aquatics) для допуска российских спортсменов к международным стартам.

«Это был наш долг написать в World Aquatics от всех четырёх федераций, что данные критерии мы считаем неприемлемыми. Наверное, это больше посыл для начала диалога, чтобы показать международным руководителям препятствия для нашего участия. Мы бы хотели обсуждать, потому что до этого с нами никто не обсуждал эти критерии.

Ущерб наносится колоссальный. Не хочется верить, что это были цели международной федерации, потому что их цель — это развитие. А по факту получается, что мы отстранены в такой важный момент, когда идёт трансформация вида спорта, переход на новые правила, мы просто находимся в вакууме.

Если они хотят видеть Россию на соревнованиях, мы предлагаем начать диалог по определённым критериям. На каких условиях сейчас это прописано, мне кажется, это более строго, чем в других видах спорта. Синхронное плавание пострадало очень сильно. Сейчас идёт разговор об участии спортсменов в Олимпийских играх, но у нас уже одним решением World Aquatics забрал шанс даже пытаться туда отбираться», — приводит слова Брусникиной «РИА Новости Спорт».