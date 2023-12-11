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Чикунова — о выходе в футболке «Зенита»: это была ответочка Юлии Ефимовой

Чикунова — о выходе в футболке «Зенита»: это была ответочка Юлии Ефимовой
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Чемпионка мира среди юниоров российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о том, что в один из соревновательных дней чемпионата России вышла перед стартом в футболке «Зенита».

«Победу на чемпионате России принесла не только подготовка, но и талисман «Зенита»? Моим талисманом на время чемпионата России по плаванию была футболка команды. Её мне сделал «Зенит», чему я была безумно рада. Сделали с моим любимым 17-м номером. Думаю, это определённо добавило мне удачи.

Реакция общественности на появление в футболке «Зенита»? Все были удивлены, это была ответочка Юлии Ефимовой, которая вышла в Санкт-Петербурге в футболке «Спартака». Думаю, что в основном всю эту ситуацию приняли положительно», — сказала Чикунова на YouTube-канале «Зенита».

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