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Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 11 декабря, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 11 декабря, турнирная таблица
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На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд проходит второй групповой этап. На этой стадии 24 команды, прошедшие предварительный раунд, разделены на четыре группы по шесть сборных. Из каждой в плей-офф выйдут по две команды. Очки, набранные командами в личных встречах на первом этапе, сохраняются.

Восемь команд, занявшие последние места в своих группах на предварительном раунде, поделены на два квартета, разыгрывающие Президентский кубок.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Группа I

Венгрия — Хорватия — 23:22 (8:11)
Камерун — Сенегал — 20:22 (12:7)
Черногория — Швеция —25:32 (9:15)

Группа III

Польша — Румыния — 26:27 (10:13)
Япония — Сербия — 22:20 (9:8)
Германия — Дания — 28:30 (13:15)

Турнирная таблица женского ЧМ-2023 по гандболу

В четвертьфинале сборная Швеции встретится с командой Германии, датчанки сыграют с черногорками. Ранее определились ещё две четвертьфинальные пары: Франция — Чехия и Нидерланды — Норвегия.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира скандинавки обыграли сборную Франции.

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