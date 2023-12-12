Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 12 декабря

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 12 декабря
Комментарии

Во вторник, 12 декабря, двумя матчами стартует стадия плей-офф чемпионата мира по гандболу среди женщин, проходящего в Дании, Норвегии и Швеции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

1/4 финала

19:30 мск. Франция — Чехия
22:30 мск. Нидерланды — Норвегия

Оба матча пройдут в норвежском городе Тронхейм на стадионе «Тронхейм Спектрум», вмещающем 8 тыс. зрителей. Ещё две четвертьфинальные встречи состоятся завтра, 13 декабря, в датском городе Хернинг.

Напомним, чемпионат мира по гандболу среди женщин — 2023 проходит с 29 ноября по 17 декабря. Действующим победителем турнира является национальная команда Норвегии, обыгравшая в финале чемпионата 2021 года сборную Франции со счётом 29:22.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android