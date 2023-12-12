Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 12 декабря

Во вторник, 12 декабря, двумя матчами стартует стадия плей-офф чемпионата мира по гандболу среди женщин, проходящего в Дании, Норвегии и Швеции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

1/4 финала

19:30 мск. Франция — Чехия

22:30 мск. Нидерланды — Норвегия

Оба матча пройдут в норвежском городе Тронхейм на стадионе «Тронхейм Спектрум», вмещающем 8 тыс. зрителей. Ещё две четвертьфинальные встречи состоятся завтра, 13 декабря, в датском городе Хернинг.

Напомним, чемпионат мира по гандболу среди женщин — 2023 проходит с 29 ноября по 17 декабря. Действующим победителем турнира является национальная команда Норвегии, обыгравшая в финале чемпионата 2021 года сборную Франции со счётом 29:22.