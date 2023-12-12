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Соревнования по кёрлингу пройдут на катке в «Лужниках»

Соревнования по кёрлингу пройдут на катке в «Лужниках»
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В преддверии новогодних праздников в «Лужниках» на катке «Мечтатели» любой желающий сможет принять участие в соревнованиях по кёрлингу «Волшебный камень» и Curlfest.

Мероприятия по этому виду спорта пройдут в выходные: 16–17 декабря и 23–24 декабря. Возраст и уровень подготовки значения не имеют, это будет кёрлинг для всех!

Увлекательные соревнования и мастер-классы на дорожках проведут известные спортсмены. А главным событием станет участие самой титулованной кёрлингистки России – звезды мирового и российского керлинга, 14-кратной чемпионки России и трёхкратной чемпионки Европы Киры Езех.

Организаторы соревнований по кёрлингу на катке «Мечтатели» — Федеральная дирекция спортивных мероприятий, Федерация кёрлинга России и спорткомплекс «Лужники».

Приглашаем всех принять участие в увлекательной игре, которая подарит интересный спортивный опыт и отличное настроение!

Билеты на каток «Мечтатели» в «Лужниках» доступны в кассах и на сайте.

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