Умер серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1984 года саночник Белоусов

Серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года в составе сборной СССР саночник Евгений Белоусов умер в возрасте 61 года, сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.

Причины смерти не уточняются.

«Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Белоусова. Легендарный спортсмен ушёл из жизни в возрасте 61 года. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою Родину на арене мирового спорта. Скорбим вместе с вами», – говорится в официальном заявлении Федерации санного спорта России.

Белоусов выступал в двухместных санях в экипаже с Александром Беляковым. Он становился серебряным призёром Олимпийских игр 1984 года в Сараеве, победителем чемпионата Европы 1986 года, бронзовым призёром чемпионата мира 1989 года, а также выигрывал национальное первенство.