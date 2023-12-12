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Умер серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1984 года саночник Белоусов

Умер серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1984 года саночник Белоусов
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Серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года в составе сборной СССР саночник Евгений Белоусов умер в возрасте 61 года, сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.

Причины смерти не уточняются.

«Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Белоусова. Легендарный спортсмен ушёл из жизни в возрасте 61 года. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою Родину на арене мирового спорта. Скорбим вместе с вами», – говорится в официальном заявлении Федерации санного спорта России.

Белоусов выступал в двухместных санях в экипаже с Александром Беляковым. Он становился серебряным призёром Олимпийских игр 1984 года в Сараеве, победителем чемпионата Европы 1986 года, бронзовым призёром чемпионата мира 1989 года, а также выигрывал национальное первенство.

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