Казахстанский тяжелоатлет Рагимов лишён золота Олимпиады-2016

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение о лишении казахстанского тяжелоатлета Ниджата Рагимова золота Олимпиады-2016 года в Рио, сообщает Международное агентство тестирования (ITA). Все результаты спортсмена с 15 марта 2016 года, включая победу на Олимпиаде-2016 в Рио, были аннулированы.

Апелляционная инстанция Спортивного арбитражного суда (CAS) оставила в силе дисквалификацию казахстанского тяжелоатлета Рагимова за допинг. В марте 2022 года его отстранили на восемь лет за подмену проб мочи. Казахстанский тяжелоатлет подал апелляцию, которую в итоге отклонили.

Напомним, Ниджату Рагимову 30 лет. Спортсмен выступал на Олимпиаде-2016 в весовой категории до 77 кг. Тяжелоатлет по-прежнему является чемпионом мира 2015 года.