Единственный участник скандального забега на 100 м в Индии пойман на допинге

Единственный участник забега на 100 метров скандального чемпионата союзной территории Дели по лёгкой атлетике уличён в применении допинга, сообщает The Indian Express. В его пробе найден метаболит анаболического стероида дростанолона, который часто используется в бодибилдинге для повышения силы и сжигания жира. Ранее сообщалось, что спортсмена зовут Лалит Кумар. Тест проводился 26 сентября – в день проведения забега.

Единственный участник бега на 100 метров отрицает приём каких-либо веществ, улучшающих спортивные результаты, и считает, что его подставили. При этом он отказался от вскрытия пробы B, поскольку, по его словам, у него нет денег для оплаты процедуры.

Соревнования в Дели стали известны во всём мире после того, как не менее половины участников в один из дней снялась из-за появления на стадиона «Джавахарлал Неру» допинг-офицеров. В итоге из-за отказов соперников на 100-метровке выступил только один участник. Сообщалось, что одна спортсменка в стипль-чезе продолжала бежать даже после пересечения финишной черты, убегая от сотрудника службы допинг-контроля.

В туалете стадиона позднее были обнаружены пустые пакеты с инъекционным препаратом рекомбинантного человеческого эритропоэтина, а на видеозаписях оттуда, появившихся в социальных сетях, было видно, что на полу лежит множество использованных шприцев.