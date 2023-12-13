Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 13 декабря

Во вторник, 13 декабря, состоятся оставшиеся матчи 1/4 финала чемпионата мира по гандболу среди женщин. Также пройдут матчи за места с 25-го по 32-е.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.
1/4 финала
19:30 мск. Швеция — Германия
22:30 мск. Дания — Черногория
За 25-е место
22:30 мск. Исландия — Конго
За 27-е место
20:00 мск. Китай — Чили
За 29-е место
17:30 мск. Парагвай — Казахстан
За 31-е место
15:00 мск. Гренландия — Иран
Матчи 1/4 финала пройдут в датском городе Хернинг на стадионе «Йюске-Банк-Боксен», вмещающем 15 тыс. зрителей. Встречи за 25-32 места примет " Арена Север" во Фредериксхавне (Дания). Она вмещает 2800 человек.
Игры чемпионата мира по гандболу среди женщин — 2023 проходят с 29 ноября по 17 декабря.