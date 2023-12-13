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Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 13 декабря

Во вторник, 13 декабря, состоятся оставшиеся матчи 1/4 финала чемпионата мира по гандболу среди женщин. Также пройдут матчи за места с 25-го по 32-е.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

1/4 финала

19:30 мск. Швеция — Германия

22:30 мск. Дания — Черногория

За 25-е место

22:30 мск. Исландия — Конго

За 27-е место

20:00 мск. Китай — Чили

За 29-е место

17:30 мск. Парагвай — Казахстан

За 31-е место

15:00 мск. Гренландия — Иран

Матчи 1/4 финала пройдут в датском городе Хернинг на стадионе «Йюске-Банк-Боксен», вмещающем 15 тыс. зрителей. Встречи за 25-32 места примет " Арена Север" во Фредериксхавне (Дания). Она вмещает 2800 человек.

Игры чемпионата мира по гандболу среди женщин — 2023 проходят с 29 ноября по 17 декабря.