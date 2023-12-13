Гандбольный клуб ЦСКА объявил о переходе Станислава Садовского

Мужской гандбольный клуб ЦСКА (Москва) представил новичка команды — белорусского левого крайнего Станислава Садовского, выступавшего ранее за команду «СКА-Минск» (Беларусь). Информация о переходе игрока в стан армейцев размещена в официальном телеграм-канале клуба.

Станиславу Садовскому 21 год, его рост – 190 см. Первым тренером гандболиста был заслуженный тренер Беларуси Александр Сергеевич Цветков.

Напомним, мужской гандбольный клуб ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России по гандболу. Из 11 матчей, проведённых командой, 10 были выиграны, один матч завершился вничью. Ближайший преследователь москвичей, подмосковный клуб «Чеховские медведи», отстаёт от лидера на три очка.