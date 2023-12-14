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Владимир Путин ответил на вопрос, играет ли в шахматы

Владимир Путин ответил на вопрос, играет ли в шахматы
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Президент России Владимир Путин рассказал, играет ли в шахматы.

«По поводу шахмат: я у одного молодого человека спросил: «Сыграем в шахматы? Как ты думаешь, я выиграю?» Он на меня посмотрел снизу вверх: «Вряд ли». Это говорит о том, что постоянно нужно работать над собой», — сказал Путин на прямой линии.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о допуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Об этом решении Международный олимпийский комитет (МОК) объявил 8 декабря текущего года. Согласно обновлённому релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

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