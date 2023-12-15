Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ЧМ по гандболу среди женщин: расписание полуфиналов и матчей за 5-8-е места

ЧМ по гандболу среди женщин: расписание полуфиналов и матчей за 5-8-е места
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 15 декабря, состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира по гандболу среди женщин — 2023, а также игры за пятое-восьмое места.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

За 5-8-е места

13:30 мск. Германия — Чехия
16:30 мск. Черногория — Нидерланды

1/2 финала

19:30 мск. Дания — Норвегия
23:00 мск. Швеция — Франция

Турнирная сетка ЧМ по гандболу среди женщин

Матчи, определяющие места команд с 5-го по 8-е, как и полуфинальные игры, состоятся в датском городе Хернинг на «Йюске-Банк-Боксен». Стадион вмещает 15 тыс. зрителей.

Решающие игры 26-го чемпионата мира, которые определят победителя турнира и закрепят итоговое положение команд по местам, состоятся в воскресенье, 17 декабря. Все оставшиеся матчи также пройдут в Дании.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android