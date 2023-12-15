ЧМ по гандболу среди женщин: расписание полуфиналов и матчей за 5-8-е места

В пятницу, 15 декабря, состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира по гандболу среди женщин — 2023, а также игры за пятое-восьмое места.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

За 5-8-е места

13:30 мск. Германия — Чехия

16:30 мск. Черногория — Нидерланды

1/2 финала

19:30 мск. Дания — Норвегия

23:00 мск. Швеция — Франция

Матчи, определяющие места команд с 5-го по 8-е, как и полуфинальные игры, состоятся в датском городе Хернинг на «Йюске-Банк-Боксен». Стадион вмещает 15 тыс. зрителей.

Решающие игры 26-го чемпионата мира, которые определят победителя турнира и закрепят итоговое положение команд по местам, состоятся в воскресенье, 17 декабря. Все оставшиеся матчи также пройдут в Дании.