Итоги первого дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 3.0»

14 декабря стартовал Международный турнир «Шахматные звёзды 3.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники».

По итогам первого игрового дня в лидеры вышел победитель первого турнира «Шахматные звёзды – 2022» Владислав Артемьев, после трёх туров гроссмейстерского турнира набравший 2,5 очка. По два очка набрали Франсиско Вальехо и Александр Грищук. По 1,5 очка — Александра Горячкина, Сергей Карякин и Раунак Садхвани. Турнирная борьба продолжится 15 декабря.

«Это потрясающий турнир с замечательной организацией и сильными соперниками. Очень приятно принимать участие в событии такого масштаба. Для меня, игрока, который участвовал во множестве крупных турниров, «Шахматные звёзды» стали настоящим открытием и невероятным опытом. Все партии были крайне интересные, поэтому с нетерпением жду следующих игровых дней», – рассказал российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы и двукратный чемпион России Евгений Томашевский.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звёзды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделала российская гимнастка, заслуженный мастер спорта России, семикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка Европейских игр, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Анастасия Максимова.

В детском турнире первый ход сделал артист, покоривший в 18 лет всю юго-восточную Азию своим хитом на русском языке «Это любовь», автор и исполнитель Амирчик.

Турнир среди детей проводится в четырёх категориях: до девяти, 11, 13 и 15 лет. Мальчики и девочки играют вместе, с отдельным зачётом. В первый день состоялось три тура в рапид. В группе мальчиков до девяти лет со стопроцентным результатом лидируют Даниил Каминский и Дмитрий Афанасьев. Лучший результат среди девочек продемонстрировала Мария Асаченко, набравшая два очка. В группе до 11 лет также двое лидеров — Никита Петренко и Александр Казаков. Среди преследователей, набравших по 2,5 очка — Татьяна Мозолевская. В группе до 13 лет по три из трёх очков набрали Матфей Юрасов, Макар Бердашкевич и Дмитрий Руденко. Ксения Асаченко с результатом два очка возглавляет таблицу девочек. В старшей группе до 15 лет три из трёх очков у Игоря Вершинина и Дениса Туника.

Главный судья турнира – Артём Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий на сайте турнира.

Адрес проведения турнира: БСА Лужники (ул. Лужники, 24, стр.1)