Президент Федерации спортивной борьбы России сравнил МОК с сектой

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сравнил Международный олимпийский комитет (МОК) с сектой.

«Сегодня есть такая секта, которая называется МОК. Раньше это был Международный олимпийский комитет, у которого была хартия. А сегодня эта секта подвергается тотальному политическому давлению. Политиканы придумывают спортсменам разного рода рекомендации: скажите то, не пойте то, не надевайте то. Ничего подобного в хартии МОК нет», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

Также он добавил, говоря о возможности выступления россиян на Олимпиаде: «Надо смотреть, что будет дальше и какие будут условия. Наша задача — максимально завоевать лицензии на предстоящих турнирах. Дальше будем серьёзно думать и принимать решения об участии в ОИ. У нас уже в вольной борьбе четыре спортсмена прошли отбор. Остальные борцы обязаны взять лицензии. Всё будет зависеть от турниров».