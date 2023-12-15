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Закон о допинге привёл к обвинению ещё двух бывших спринтеров из Либерии и с Ямайки

Закон о допинге привёл к обвинению ещё двух бывших спринтеров из Либерии и с Ямайки
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Федеральная прокуратура США предъявила обвинения двум бывшим элитным спринтерам О'Нилу Райту и Дуэйну Барретту в том, что они работали над обеспечением спринтеров из Нигерии, Швейцарии и Великобритании допингом, чтобы подготовить их к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает Associated Press.

Антидопинговый закон был принят в 2020 году для борьбы с широкомасштабными допинговыми схемами по всему миру. Известно, что в соответствии с этим законом был признан виновным Эрик Лира, который, по последним данным, работал с Райтом и Барретом.

В ходе обвинительного заключения были озвучены переписки и телефонные разговоры, где обсуждаются препараты допинга, их цены и способы передачи спортсменам.

Отметим, что Райт был спринтером на 200 и 400 метров в составе сборной Либерии, которая участвовала в чемпионате мира по лёгкой атлетике 2005 года. Барретт завоевал серебряную медаль для Ямайки в эстафете 4х400 на чемпионате мира в 2008 году.

Предъявленные обвинения ни один из бывших спортсменов никак не прокомментировал.

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