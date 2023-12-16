Скончался заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Эдуард Мысловский

Сегодня стало известно, что заслуженный мастер спорта СССР (1982), заслуженный тренер СССР (1989) по альпинизму Эдуард Мысловский ушёл из жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

Весной 1982 года Эдуард Мысловский принял участие в Первой советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест. За это восхождение удостоен звания заслуженного мастера спорта и награждён орденом Ленина. До 1982 года совершил 11 восхождений на семитысячники СССР, из них 5 раз был руководителем.

В 1989 году он руководил Второй советской гималайской экспедицией на Канченджангу. Сам Эдуард Мысловский поднялся до высоты 8300 м. За успешное проведение экспедиции был награждён орденом Трудового Красного Знамени (9 января 1990 года) и удостоен звания заслуженного тренера СССР.