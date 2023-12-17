Дания вышла на ОИ-2024 в женском гандболе, определились все участники финального отбора

По итогам пятничных матчей чемпионата мира-2023 по гандболу среди женщин определилась ещё одна сборная, которая завоевала лицензию на Олимпийские игры-2024.

В финал ЧМ-2023 вышли Франция и Норвегия. Обе ранее уже имели путёвки на ОИ. Франция получила её как хозяйка Игр, а Норвегия благодаря победе на чемпионате Европы-2022.

На ЧМ-2023 также разыгрывалась одна лицензия на ОИ-2024. Согласно правилам отбора она также досталась Норвегии, и должна быть использована скандинавской командой. В свою очередь ранее выигранная лицензия на ЧЕ-2022 была передана вице-чемпиону того турнира Дании.

Помимо трёх упомянутых сборных места на ОИ-2024 также имеют Южная Корея, Ангола и Бразилия, завоевавшие путёвки на континентальных отборах в Азии, Африке и Америке соответственно.

Ещё шесть мест на Играх будет разыграно на трёх олимпийских отборочных турнирах, которые пройдут с 11 по 14 апреля 2024 года. На каждом из них четыре команды поборются за две лицензии.

Все 12 участников этих соревнований уже известны, хотя их распределение по турнирам будет зависеть от итогов матчей за пятое и седьмое места на ЧМ-2023. Они пройдут в воскресенье, 17 декабря. За седьмое место сыграют Чехия и Черногория, за пятое — Германия и Нидерланды.

Распределение команд по олимпийским отборам представлено ниже.

Турнир 1. Швеция, Венгрия, Камерун, Япония.

Турнир 2. 5-я команда ЧМ-2023, 8-я команда ЧМ-2023, Аргентина, Испания.

Турнир 3. 6-я команда ЧМ-2023, 7-я команда ЧМ-2023, Словения, Парагвай.

17 декабря на ЧМ-2023 также пройдут матч за третье место Швеция — Дания и финал Франция — Норвегия, но на борьбу за олимпийские путёвки они уже не повлияют.