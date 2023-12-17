Пловец Минаков сравнил систему подготовки олимпийцев в России и США

Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, высказался о системах подготовки олимпийцев в РФ и США.

«Системы подготовки в США и России всегда отличались. У нас многоступенчатая подготовка. Сначала спортсмен закладывает базу, то есть нужно накатывать «аэроб» пару месяцев, потом постепенно в течение нескольких недель пловец идёт на увеличение пульса, следом на ПАНО, МПК, гликолиз, а дальше работа на этом в МПК. У всех это по-разному получается по времени. Дальше спортсмен сбрасывает общий объём, но оставляет интенсивность. В Америке же с самого начала идёт МПК, у них как такового «аэроба» нет, то есть он есть как восстановительный каждую неделю пару раз. Но в остальном все через МПК работают.

Проще говоря, разница в том, что в Америке подготовка больше похожа на естественный отбор. Кто выживает, тот и пробивается, потому что на всех сваливаются колоссальные интенсивные нагрузки с самых первых дней. Продержаться весь сезон в таком формате — очень тяжело. В России же больше индивидуальный подход», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.