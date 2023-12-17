ЧМ по гандболу среди женщин: расписание матчей заключительного игрового дня

17 декабря завершается чемпионат мира по гандболу среди женщин, проходивший сразу в трёх странах: Дании, Норвегии и Швеции. Начиная с 29 ноября, 32 команды боролись за титул чемпиона.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием решающих матчей турнира.

За 7-е место

12:15 мск. Чехия — Черногория

За 5-е место

15:00 мск. Германия — Нидерланды

За 3-е место

18:00 мск. Швеция — Дания

Финал

21:00 мск. Франция — Норвегия

Все матчи игрового дня состоятся в городе Хернинг (Дания) на арене Йюске-Банк-Боксен», вмещающей 15 тысяч зрителей.

В финальном матче, как и два года назад, встретятся национальные команды Франции и Норвегии. Тогда победу одержали норвежки со счётом 29:22, завоевав для своей страны четвёртый титул чемпионов в истории.