Кристина Любушкина чаще всех спортсменов в России проверялась на допинг в 2023 году

Российская легкоатлетка, специализирующаяся в спортивной ходьбе, 28-летняя Кристина Любушкина чаще всех из российских спортсменов проходила проверку на наличие в организме запрещённых препаратов в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По информации РУСАДА, Любушкина с начала 2023 года 14 раз проверялась на допинг. 11 раз агентство протестировало бегунью Анну Тропину, по 10 раз легкоатлетов Кирилла Фролова и Максима Пьянзина, так же как и Любушкина, специализирующихся в спортивной ходьбе.

Напомним, наиболее частым проверкам со стороны антидопингового агентства подвергался бегун Владимир Никитин. В 2018 году он проверялся на наличие допинга 21 раз.