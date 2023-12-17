Владислав Ларин отобрался на Олимпийские игры — 2024 в Париж

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Владислав Ларин выиграл финал «Большого шлема» в Уси и занял первое место в рейтинге турниров «Большого шлема». Таким образом, Ларин получил именную лицензию в Париж в весе свыше 80 кг.

Первые места в Уси также заняли российские спортсменки Полина Хан и Татьяна Минина, но это не позволило им занять первые места в рейтинге в своих весовых категориях.

Отобраться на Олимпиаду также можно будет на европейском квалификационном турнире. Соревнования пройдут 1–2 марта в Берлине. Лицензии получат финалисты в каждой весовой категории.