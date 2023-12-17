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Гандболистка Чернышёва рассказала, как Мбаппе остался ночевать в её доме

Гандболистка Чернышёва рассказала, как Мбаппе остался ночевать в её доме
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Трёхкратная чемпионка России в составе волгоградского «Ротора» российская гандболистка Татьяна Чернышёва рассказала, как футболист сборной Франции и «ПСЖ» Киллиан Мбаппе ночевал в её доме.

«Я же играла вместе с его мамой, которую зовут Файза Ламари. По происхождению алжирка, она так и не меняла свою девичью фамилию. Когда Килиану было лет 9-10, они с ним даже ночевали у нас. У них был очень ранний рейс, мы же живём совсем рядом с аэропортом Бордо.

Общались и тогда, когда Килиан уже играл за «Монако». Но потом Файза обрубила контакты со старыми знакомыми по гандболу. Об этом мне говорили француженки, с которыми мы вместе играли», — сказала Чернышёва в интервью изданию «Гандбол. Быстрый центр».

Отметим, что Чернышёва и Ламари вместе выступали за французский клуб «Бонди».

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