Сборная Франции выиграла чемпионат мира по гандболу среди женщин

Сборная Франции по гандболу выиграла чемпионат мира среди женских команд. В финале французские гандболистки одолели сборную Норвегии. Встреча закончилась со счётом 31:28 (20:17). Лучшим бомбардиром финального матча стала Нора Мёрк, забросившая восемь мячей.
В матче за третье место сборная Дании оказалась сильнее шведских гандболисток. Встреча закончилась со счётом 28:27 (18:15). Турнир проходил сразу в трёх странах: Дании, Норвегии и Швеции. Начиная с 29 ноября 32 команды боролись за титул чемпиона.
Чемпионат мира — 2023. Женщины. Финал
Франция — Норвегия — 31:28 (20:17).
Матч за 3-е место
Швеция — Дания — 27:28 (15:18).
Матч за 5-е место
Германия — Нидерланды — 25:30 (7:16).
Матч за 7-е место
Чехия — Черногория — 24:28 (10:14).
Напомним, сборная Франции в третий раз в истории завоевала золотые медали мирового первенства.
- 18 декабря 2023
-
00:28
- 17 декабря 2023
-
23:05
-
20:24
-
19:52
-
19:33
-
19:33
-
19:17
-
17:44
-
17:21
-
14:49
-
13:53
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:35
-
10:25
-
10:10
-
10:09
-
10:03
-
09:50
-
04:57
-
02:55
-
02:08
- 16 декабря 2023
-
22:56
-
20:29
-
17:55
-
17:45
-
13:57
-
13:13
-
11:00
-
09:12
-
05:12