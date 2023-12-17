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Сборная Франции выиграла чемпионат мира по гандболу среди женщин

Сборная Франции выиграла чемпионат мира по гандболу среди женщин
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Сборная Франции по гандболу выиграла чемпионат мира среди женских команд. В финале французские гандболистки одолели сборную Норвегии. Встреча закончилась со счётом 31:28 (20:17). Лучшим бомбардиром финального матча стала Нора Мёрк, забросившая восемь мячей.

В матче за третье место сборная Дании оказалась сильнее шведских гандболисток. Встреча закончилась со счётом 28:27 (18:15). Турнир проходил сразу в трёх странах: Дании, Норвегии и Швеции. Начиная с 29 ноября 32 команды боролись за титул чемпиона.

Чемпионат мира — 2023. Женщины. Финал

Франция — Норвегия — 31:28 (20:17).

ЧМ-2023 (ж) . Финал
17 декабря 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Франция
Окончен
31 : 28
Норвегия

Матч за 3-е место

Швеция — Дания — 27:28 (15:18).

ЧМ-2023 (ж) . За 3-е место
17 декабря 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Швеция
Окончен
27 : 28
Дания

Матч за 5-е место

Германия — Нидерланды — 25:30 (7:16).

Матч за 7-е место

Чехия — Черногория — 24:28 (10:14).

Напомним, сборная Франции в третий раз в истории завоевала золотые медали мирового первенства.

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