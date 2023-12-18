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Гэри Уилсон стал победителем Scottish Open 2023 по снукеру

Гэри Уилсон стал победителем Scottish Open 2023 по снукеру
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Шотландский снукерист Гэри Уилсон стал победителем Scottish Open 2023 по снукеру. В финале он одолел тайского снукериста Ноппона Саенгхама. Итоговый поединок закончился со счётом 9:5. Встреча проходила в столице Шотландии Эдинбурге.

Уилсон лидировал после первой сессии финального матча против Саенгхама со счётом 6:2. Счёт мог стать 7:1, но в последнем фрейме сессии Гэри не забил красный шар, после которого мог сыграть фреймбол. Сегодня во второй сессии Уилсон сумел добиться итоговой победы. Тайский снукерист Саенгхам впервые в своей карьере выступал в финале рейтингового турнира. Для Уилсона это второй рейтинговый финал. Он стал двукратным чемпионом Шотландии по снукеру.

Призовой фонд турнира составил £ 80 тыс.

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