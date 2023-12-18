Глава Немецкого гандбольного союза — о форме иранок: ощущение, что мы уступили муллам

Президент Немецкого гандбольного союза (DHB) Андреас Михельманн высказался о решении Международной федерации гандбола (IHF) разрешить иранским гандболисткам выступать на чемпионате мира в платках и шароварах.

«Для меня спорт характерен тем, что в нём существуют определённые правила, и каждый, кто хочет участвовать в соревнованиях, должен их придерживаться. У меня такое ощущение, что мы уступили муллам. Я бы хотел, чтобы для мужчин действовали аналогичные правила. IHF хотела найти решение, чтобы иранские женщины могли выступать на чемпионате мира хотя бы в платках и шароварах. Когда вы смотрите на сияющие лица иранских спортсменок, вы можете сказать: оно того стоит. Но может ли спорт быть независимым от религиозных и политических убеждений или определённые религиозные убеждения теперь настолько укоренились в спорте, что мы считаем это нормальным?» — приводит слова Михельманна DPA.