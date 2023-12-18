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Алексей Сударев установил рекорд России на дистанции 200 м комплексным плаванием

Российский пловец Алексей Сударев стал победителем Кубка Владимира Сальникова, проходящего в Санкт-Петербурге. В финале на дистанции 200 м комплексным плаванием Сударев установил новый национальный рекорд, завершив заплыв с результатом 1.52,13.

Второе место в заплыве занял Илья Бородин, третье место у Максима Ступина.

Предыдущий рекорд России принадлежал Бородину и был установлен 20 ноября 2023 года на чемпионате России на короткой воде. Достижение составляло 1.53,09 секунды. Новый рекорд страны на 0,96 секунды быстрее.

Плавание. Кубок Владимира Сальникова, Санкт-Петербург. Комплексное плавание, 200 метров. Мужчины

1. Алексей Сударев — 1.52,13 (рекорд России).

2. Илья Бородин — 1.53,21.

3. Максим Ступин — 1.55,89.