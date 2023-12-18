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Российские пловцы установили юношеский рекорд мира в комбинированной эстафете 4x50 метров

Российские пловцы установили юношеский рекорд мира в комбинированной эстафете 4x50 метров
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Мужская сборная России по плаванию установила юношеский рекорд мира в комбинированной эстафете 4 по 50 метров на международных соревнованиях «Кубок Владимира Сальникова», который проходит в Санкт-Петербурге. В состав команды вошли Степан Калабин, Егор Бахур, Кирилл Литвинов и Никита Тупилин.

В финальном заплыве соревнований спортсмены стали пятыми с результатом 1 минута 36,44 секунды. Таким образом, пловцы превзошли прошлый рекорд, также показанный российской командой, на 0,23 секунды.

Отметим, что победителями Кубка Владимира Сальникова в эстафете 4x50 метров стали пловцы сборной Санкт-Петербурга (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев). Они преодолели дистанцию за 1.31,53 секунды.

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