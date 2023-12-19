Батыршина: Игры дружбы — хорошие соревнования, но Олимпиаде равных по уровню не было и нет

Серебряный призёр Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина оценила значение Игр дружбы как альтернативу Олимпийским играм.

«Говорю как есть, Игры дружбы – хорошие соревнования, но это совсем другое. Опять-таки я проецирую всё на себя. Для меня Олимпиада — это Олимпиада. Равных по уровню соревнований не было и нет.

Я бы поехала на Олимпиаду только если бы понимала, что еду за медалью. Если бы я знала, что буду в десятке, но не буду в тройке, не поехала бы. Зачем? Чтобы сказать, что я стала пятой, и всё? Лозунг – «главное не победа, а участие» для меня никогда не работал. Для меня всегда была важна лишь победа. А этот лозунг — не о человеке, занимающемся большим спортом. Если ехать на Олимпиаду, то только если ты понимаешь, что точно возьмёшь медаль. Только ради этого стоит проходить все эти испытания. Если же спортсмен чувствует, что он не сможет попасть в тройку или ему не дадут это сделать, то ехать не надо. Ради чего?» — сказала Батыршина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.