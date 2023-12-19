Яна Батыршина: Ирине Винер равных нет, я поражаюсь тому, какая она женщина!

Серебряный призёр Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о кандидатах на роль смены Ирины Винер как в качестве тренера, так и в качестве президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

«Ирине Александровне равных нет. Я поражаюсь тому, какая она женщина! За этот год я была на разных мероприятиях с ней, могу сказать, что от неё идёт такая аура! Она заходит, и все сразу понимают, кто есть кто. Все понимают, что зашла легенда, великая, сильная женщина, которая готова за своих гимнасток порвать всех. Это невозможно объяснить словами.

Я не знаю другой такой женщины. Но я могу сказать, кто мог бы стать преемником Ирины Александровны. Это Алина Кабаева и Евгения Канаева. На мой взгляд, эти две гимнастки готовы дальше понести этот крест. Только они имеют такой вес, авторитет, уважение и любовь во всём мире. Здесь надо не только уметь управлять. Важно, чтобы тебя любили и уважали во всём мире», — сказала Батыршина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В 1992 году Ирина Винер пришла на пост главного тренера Центра олимпийской подготовки, а с 2001 года стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. С 2008 она является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.