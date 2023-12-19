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Стало известно, когда и где пройдёт «Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу

«Финал четырёх» Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу 2024 года пройдёт в Ереване (Армения), сообщается на официальном сайте УЕФА.

В «Финале четырёх» примут участие действующий чемпион Лиги чемпионов «Пальма» (Испания), четырёхкратный обладатель трофея «Барселона» (Испания), победитель сезона-2009/2010 «Бенфика» (Португалия) и двукратный победитель турнира «Спортинг» (Португалия). Полуфиналы соревнований пройдут 3 мая на стадионе «Демирчян Арена», а финал и матч за третье место состоятся 5 мая.

Дата и место проведения жеребьёвки полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу станут известны позднее.

Напомним, первый розыгрыш Лиги чемпионов состоялся в сезоне-2018/2019 — до этого главный клубный европейский турнир по мини-футболу назывался Кубком УЕФА.