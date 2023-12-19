Мельникова — о разнице зарплат с футболистами: это обидно, они тренируются по 3–4 часа

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира 2021 года по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова высказалась о разнице зарплат гимнастов и футболистов. Российская спортсменка призналась, что ей обидно из-за значительной разницы в зарплатах, учитывая, что гимнасты проводят на тренировках больше времени.

«Обидно, что футболисты зарабатывают гораздо больше. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа три-четыре, а гимнасты, например, по семь-восемь. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — приводит слова Мельниковой Sport24.

Напомним, российские и белорусские гимнасты не выступают на международных соревнованиях из-за отстранения, связанного с ситуацией на Украине.