Василий Артемьев: пока возвращаться в спорт не планирую, сейчас нет желания

Известный российский регбист Василий Артемьев прокомментировал информацию о возможном возобновлении спортивной карьеры в 2024 году.

«Я бы не стал здесь делать заявления. У меня пока нет желания возвращаться. Я не исключаю, что это возможно: есть прекрасные любительские, ветеранские турниры. В том числе каждый год в Дубае в рамках Мировой серии регби-7 проходят ветеранские турниры – может, там, на полях жарких Эмиратов, когда-нибудь я и выйду на поле. Так что пока возвращаться я не планирую, но не хочу быть голословным. Сейчас желания нет, как и возможности, ввиду высокой занятости. Слухи могут ходить, но не хочу их ни опровергать, ни подтверждать», — сказал Артемьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.